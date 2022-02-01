شيري عادل مع والدتها في ظهور نادر.. حضن ورسالة حب أمام الجميع

نشرت الفنانة شيري عادل، صورة مع والدتها، في ظهور نادر لها، إذ أن المعروف عن الفنانة الشابة، أنها دائما ما تبعد حياتها الشخصية عن الإعلام، لكنها في هذا اليوم قررت أن توجه رسالة خاصة إلى أمها في عيد ميلاد، أمام جمهورها وجميع متابعيها.

رسالة شيري عادل إلى والدتها

وجهت شيري عادل، رسالة خاصة إلى والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ كتبت: «أنا محظوظة كثيرا لأنني ابنتك، سعيدة لأنك والدتي، لا يمكن أن أوفي حقك من الشكر»، مضيفة: «أنتِ بالنسبة لي العالم كله.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي.. أحبك دائما».

نشاط فني للفنانة الشابة

بدأت شيري عادل، تصوير مسلسل «الرواية» منذ فترة، بعد سلسلة من التحضيرات، إذ يضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد فهمي، وأوضحت شيري في بيان رسمي، أنها تجسد شخصية فتاة تدعى فريدة، تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن الجاني في أحد الجرائم.

معلومات عن مسلسل «الرواية»

تدور أحداث مسلسل «الرواية» في إطار درامي وتشويقي، حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة، وتقع الجريمة أثناء افتتاح أحد العروض المسرحية، في إطار درامي مشوق.

واستطاع المخرج أمير شوقي، أن يجمع بين عدد من النجوم في المسلسل، الذي جاء من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإنتاج كلا من شركة ديفرنت آرت وبرو ميوزك ستديو، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، استايلست منى عبد السلام، مهندس ديكور محمد مصطفى.

عرض مسلسل «أيام»

يعرض حاليا مسلسل «أيام» للفنانة شيري عادل، وقد حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وأشاد بأدائها الجمهور والنقاد، ويضم العمل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ميدو عادل، رشدي الشامي.

والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وللمخرج محمد أسامة، وحقق نجاحًا بعد طرحه بالتليفزيون، وينتمي لنوعية المسلسلات التي تناقش القضايا الاجتماعية المهمة، وأبرزها تجارة الآثار.