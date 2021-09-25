الفنانة شيري عادل تعلن عن وفاة خالتها: ادعولها

أعلنت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة خالتها.

وكتب شيري: «انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب».

وأضافت «اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين ​​​إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء»