منى عبد الغني بعد إصابتها بـ«أوميكرون»: «ربنا يعديها على خير»

أعلنت الفنانة منى عبد الغني، إصابتها بـ«أوميكرون»، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وعلقت: «بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش أرد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیكرون»، موضحة أن حالتها الصحية خلال الفترة الحالية جيدة: «الحمد لله بتعافی حاليا، وبتماثل للشفاء خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول، وربنا يعديها على خير».

تعليقات الجمهور على رسالة منى عبد الغني

توالت التعليقات على الفنانة منى عبد الغني، إذ قالت إحدى السيدات «ربنا يشفيكي ويرحمك»، وأخري « ربنا الشافي المعافي يارب، ويخفف عنها قريب يارب ».

أبرز المعلومات عن الفنانة منى عبد الغني

تخرجت من معهد الفنون المسرحية، وخاضت بعدها العديد من التجارب بداية بالغناء مرورًا بالتمثيل، وصولًا إلى تقديم البرامج، ولها محطات كثيرة في حياتها، أشهرها هو رفضها لدور البطولة أمام الفنان الراحل أحمد زكي، واعتزالها للفن وارتدائها للحجاب، ثم عودتها مرة أخرى للشاشات عن طريق تقديم البرامج التليفزيونية.

سبب اعتزال منى عبد الغني الفن

فاجأت الفنانة منى عبد الغني، جمهورها ومحبيها باعتزالها الفن وارتدائها للحجاب، معلنة أن السبب وراء ذلك هو وفاة أخيها المفاجئة التي جعلها تراجع نفسها مرة أخرى، وتسأل نفسها هل هي مستعدة للقاء الله، وذلك من خلال برنامج «معكم»، المُذاع على شاشة «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأشارت إلى أنها ارتدت الحجاب بعد أيام قليلة من وفاة أخيها، كما اعتذرت عن العديد من الأعمال التي بدأت في تنفيذها بالفعل، متابعة: «لم آخذ رأي أحد في قرار اعتزالي للفن، وكنت مصرة على تنفيذه لأني أفعله من أجل الله وحده، لذلك لم انتظر موافقة أي أحد على قراري».