6 أشياء احذرها عند السكن في شقة إيجار قديم.. «هتعرضك للمساءلة»

يلجأ الكثير من المواطنين في أحيان كثيرة إلى استئجار شقة سكنية بنظام قانون الإيجار القديم؛ أملا في الاستقرار في شقة سكنية لمدة طويلة من الزمن تصل إلى 59 عاما دون أن يكون هناك حاجة للانتقال لشقة أخرى وفقا للقانون.

وهناك ضوابط كثيرة تحكم عملية الإيجار القديم، ويجب الالتزام بها حتى لا يتعرض صاحب الشقة أو المستأجر الجديد للمساءلة.

أشياء يجب الحذر منها عند السكن في شقة إيجار قديم

ونوضح من خلال هذا التقرير، الأشياء التي يجب حذرها لتجنب التعرض للمساءلة، وفقا لحديث المحامية سهام محمد لـ«الوطن»:

1- عدم الالتزام بدفع قيمة الإيجار في الموعد المتفق عليه: يجب على المواطن دفع قيمة الإيجار في الموعد المحدد؛ ففي حالة عدم دفع قيمة الإيجار يتعرض المواطن للمساءلة، ويتم طرده من السكن.

2- تأجير الشقة دون علم مالكها: يعرض ذلك المستأجر لمساءلة القانونية، كما يمكن أن يتم طرده من الشقة.

3- استخدام الشقة السكنية في غير الغرض المخصص لها: إذا غير المستأجر نشاط الشقة دون إبلاغ المالك يتعرض للمساءلة أو الطرد.

استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب

4- استخدام الشقة السكنية لأغراض منافية للآداب أو أعمال غير شرعية: في حالة ثبوت ذلك يتم طرد المستأجر من السكن وتعرضه للمساءلة القانونية.

5- إقامة شخص غير المستأجر في الشقة دون علم المالك: في حالة ترك المستأجر الشقة لشخص آخر دون علم المالك يتعرض للمساءلة ويحق للمالك طرده وفسخ العقد.

6- استخدام المستأجر الوحدة السكنية في غرض يضر بصحة العقار والسكان الموجودين به، يؤدي إلى تعرضه للطرد والمساءلة القانونية.