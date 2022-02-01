أزمة أوكرانيا.. موسكو تنفي إرسال رد على المقترحات الأمريكية

قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لم يؤكد المعلومات الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية، بأن موسكو قدمت رد فعل على المقترحات الأمريكية بشأن الترتيبات الأمنية إلى واشنطن، وبحسب «بيسكوف»، فإن روسيا شاركت الولايات المتحدة بعض الأفكار حول موضوع مختلف.

وردا على أسئلة الصحفيين، بشأن الرد الروسي على المقترحات الامريكية، قال «بيسكوف»: «لا.. كان هناك مجرد خلط، تلك أفكار كانت مختلفة، حول مسألة مختلفة قليلاً، وفي الوقت الحالي، لم يتم تقديم رد الاتحاد الروسي الأساسي، بشأن القضية الرئيسية في الوقت الحاضر، ربما، في الوقت الحالي، يتم إعداد هذا الرد».

وفي وقت سابق كان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، قد صرح لوكالة تاس الروسية، بأن الولايات المتحدة تلقت ردا من روسيا، بشأن الضمانات الأمنية ومسألة وقف التصعيد حول أوكرانيا التي أرسلتها واشنطن إلى موسكو في وقت سابق.

استعداد أمريكي لفرض عقوبات ضد موسكو

من جهة أخرى، يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماد عدد من مشروعات القوانين، بهدف فرض عقوبات ضد موسكو، بسبب التصعيد على الحدود بينها وبين اوكرانيا، وبحسب فكتوريا نولاند، التي تشغل منصب وكيل الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، يأمل المشرعون الأمريكيون أن تكون تلك القوانين بمثابة اداة ضغط قوية على الحكومة الروسية، بهدف منع أي غزو روسي محتمل للأراضي الاوكرانية، ويشمل ذلك، عقوبات توجه إلى النخبة الحاكمة في روسيا، وكذلك عدد من المنتجات والصادرات الروسية.

وفي سياق متصل، بحث كل من نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، في كييف، مدى إمكانية مساعدة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، لمواجهة التهديدات الروسية.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء أوكرانيا، إن التهديد بالغزو أمر كبير، بسبب حجم القوات الروسية على الحدود، لكن حكومة كييف لا تبالغ لأن الحشد ربما لا يعني تشكيل مجموعات مهاجمة من القوات؟.

محادثة بين بوتين ودراجي لبحث أزمة أوكرانيا

وفي محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كييف خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاقيات مينسك، وبحسب الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء الإيطالي، نوقشت آخر الأحداث المتعلقة بالوضع في أوكرانيا خلال المحادثة، إلى جانب أمور أخرى في هذا السياق.

كما شدد دراجي على أهمية تخفيف حدة التوترات، وخلال المحادثات، شدد القادة على التزامهم بحل مستدام وطويل الأمد للوضع وضرورة استعادة مناخ الثقة.