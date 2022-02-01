روسيا ترد على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بسبب غزو أوكرانيا: «لن نتراجع»

في تطور جديد بشأن الأزمة الأوكرانية، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على روسيا؛ لإبعاد موسكو عن غزو أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أعدت عقوبات تستهدف أفرادًا من النخبة الروسية وعائلاتهم، حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا؛ تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وبعد ساعات من إعلان أمريكا، عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا، أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتراجع في مواجهة التهديدات الأمريكية.

وأكدت موسكو، في بيان صادر عن السفارة الروسية في واشنطن، أنها لن تتراجع بمواجهة التهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها، وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا.

موسكو: لن نتراجع في مواجهة التهديدات بعقوبات أمريكية

وأضافت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على «فيس بوك»: «واشنطن هي من يؤجج التوترات وليست موسكو، ولن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أمريكية».

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي أعلنت أمس أن الولايات المتحدة، أعدت عقوبات تستهدف أفرادًا من النخبة الروسية وعائلاتهم إذا غزت روسيا أوكرانيا، قائلة: «إن واشنطن حددت أفراد ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين، وكان هؤلاء الأشخاص أهدافا للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية».

وفي السياق ذاته، أوضح سيناتوران ديمقراطي وجمهوري أن الكونجرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

ومن بين العقوبات المحتملة، تفكر بريطانيا وأمريكا استهداف أنبوب الغاز الاستراتيجي «نورد ستريم 2»، الرابط بين روسيا وألمانيا بعقوبات، بالإضافة إلى استهداف إمكان إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

فيما حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، روسيا من التخلي عن المسار الدبلوماسي وإقدامها على غزو أوكرانيا، قائلا: «ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة إذا فعلت ذلك».

أوكرانيا تعلق على التهديد الأمريكية لروسيا

فيما أشارت السلطات الأوكرانية، اليوم، إلى أن التهديدات بالعقوبات فقط لروسيا، لن تجعلها تتراجع عن سياسة نشر عدم الاستقرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس، بشأن الأزمة الأوكرانية ومناقشة الحشد الروسي للقوات على الحدود الأوكرانية، بناء على طلب أمريكا.