اتحاد الكرة عن شائعات إصابة محمد صلاح بكورونا: «علشان عامل حالة رعب»

استنكر الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا «كوفيد 19»، قبل مواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

شائعات أطلقها صحفي غير مهني

وأكد الكومي في تصريحات تليفزيونية أن ما نشر خلال الساعات الماضية عن محمد صلاح أمر لا يمت للواقع بصلة، وليس له أساس من الصحة، بل شائعات أطلقها صحفي غير مهني، مشيرًا إلى أنها وصلت لاتحاد الكرة، وهناك متابعة مستمرة لحالة اللاعبين في الكاميرون، فضلًا عن أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، يتواصل بشكل مستمر مع صلاح للاطمئنان عليه وعلى زملائه.

جميع لاعبي المنتخب سلبي كورونا

وأوضح أن الاتحاد تواصل مع البعثة، وتبين أن مسحة لاعبي المنتخب جاءت سلبية، ولا توجد إصابة لأي لاعب بالمنتخب قائلًا: «هذه الشائعة انتشرت لأن محمد صلاح يتسبب في رعب الجميع، الحرب النفسية الشديدة تتم في الكاميرون، محمد صلاح قيمة كبيرة وأحدث حالة من الرعب للجميع خاصة بعد تألقه في مباراة المغرب».

وأضاف الكومي: «نرفض الحرب النفسية، وكرة القدم لم تخلق لهذا بل لسمو الأخلاق، فكرة القدم مكسب وخسارة».

اتحاد الكرة يرد على تصريحات إيتو حول مباراة مصر والكاميرون

وعن تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكرة الكاميروني بشأن وصف مباراة منتخبه مع مصر المقبلة بأنها أشبه بـ«حرب»، قال الكومي: «تصريحات إيتو بالحرب غير جيدة والكرة مكسب وخسارة، وستكون مباراة في كرة القدم فقط سواء كسبنا أو خسرنا، يجب أن يكون هناك توافقًا بين الجميع وتقبل المكسب والخسارة والروح الرياضية العالية، وجميع أعضاء البعثة غير مصابين بكورونا والكل يريد إسعاد الجماهير المصرية».