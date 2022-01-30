حسن المستكاوي: محمد صلاح يمكنه اختراق أقوى الدفاعات

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أن المنتخب الوطني لعب مباراة كبيرة أمام نظيره المغربي، اليوم الأحد، قائلا: «مش بالرجولة بس، لكن كان في كورة وشخصية، وحاجة جميلة جدا، إننا لعبنا وسيطرنا وركزنا رغم التأخر بهدف».

وأضاف المستكاوي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»، أن المنتخب لعب كرة قدم ممتازة، ونسبة الاستحواذ في الشوط الأول وصلت إلى 61%، موضحا: «المنتخب المغربي دافع جيدا وهو ما صعب من مهمتنا، أما المنتخب الوطني لعب المباراة الثانية على التوالي بشخصية قوية بعد مباراة كوت ديفوار».

محمد صلاح يمكنه اختراق أقوى الدفاعات

وأوضح أن محمد صلاح لاعب مهم جدا، وقائد المنتخب، ويمكنه اختراق أقوى الدفاعات، أما محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب فقد أنقذ هدفين محققين: «مفيش حاجة اسمها مواجهات سابقة ولا ليها دلالات، لكن الواقع هو اللي بنشوفه في الملعب، ولعبنا 120 دقيقة للمباراة الثانية على التوالي، وأنا سعيد للغاية بسبب هذا الأداء الرائع».

استمرار الالتحامات القوية والتدخلات العنيفة

وأشار إلى أن اللاعبين بذلوا جهدا بدنيا كبيرًا، كما أن الانتقادات كانت كثيرة ضدهم والمدرب أيضًا، وهو ما زاد من مستوى الضغوط، بالإضافة إلى سوء أرضية الملعب، مع استمرار الالتحامات القوية والتدخلات العنيفة، معربا عن تمنيه بأن يتعافى أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الذي أصيب في العضلة الضامة اليوم.

وتابع أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، بدأ يحوز على ثقة المنتخب المصري: «الناس لما بتشوف إننا بنلعب كورة كويسة وبنهاجم وبنضيع أهداف، والناس وقت المباراة كانت بتقول إنهم راضيين بالأداء، لأنهم محتاجين المنتخب يلعب بشخصية لأننا منتخب كبير وله اسمه».

المستكاوي: الحكم كان أقل من مستوى المباراة

وأكد المستكاوي أنه ليس معجبا بمستوى التحكيم في مباراة، اليوم، إذ كان أحد لاعبي المنتخب المغربي يستحق الطرد بسبب اعتدائه بالكوع على أحد لاعبينا، بينما احتسب الحكم أخطاء كثيرة لصالح المنتخب المغربي: «الحكم كان أقل من مستوى المباراة، وأخطأ كثيرا».