حبس المحلل الشرعي محمد الملاح بتهمة تدمير السلم الاجتماعي

قررت جهات التحقيق، اليوم، حبس محمد الملاح، المحلل الشرعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة الفجور وتدمير السلم الاجتماعي.

إنشاء صفحة للمحلل الشرعي

وظهر «الملاح»، في عدد من البرامج الفضائية، باعتباره محلل شرعي، وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.

6 ساعات تحقيق

وكتب المحامي أشرف فرحات على حسابه بمنصة فيسبوك: «استدعت النيابة العامة ياسر التلاوي معد برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر للإدلاء بأقواله في وقت استمرت فيه التحقيقات 6 ساعات، واستلمت خلالها النيابة كل الأدلة التي تؤكد عدم وجود فبركة الفقرة في البرنامج، ولم يستطع محمد الملاح إثبات الدليل على أقواله بوجود فبركة للحلقة كما زعم قبل ذلك، وقدم إثبات شخصية مثبت فيه أنه أعزب رغم حصول النيابة علي بياناته من مصلحة الأحوال المدنية التي تثبت سابقة زواجه مرتين فقط وطلاقه».