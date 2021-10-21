خالد الجندي بعد تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته: «إحنا بيتلعب بينا»

شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجوما على ظهور المحلل الشرعي في أحد البرامج التلفزيونية من أسبوعين، وتصريحه بأنه تزوج من 33 امرأة، مؤكدًا «طلع إمبارح وقال إن دي الكاميرا الخفية وكنت بهزر والكلام ده محصلش».

الشيخ خالد الجندي: اعتبار جسد المرأة سلعة شيء لا ينتمي للفن

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس: «عري النساء مرفوض؛ لأن اعتبار جسد السيدة سلعة شيء لخدمة أي هدف أمر لا ينتمي للفن ولا للخلق ولا للحياء».

أطالب بجهاز حماية المشاهد

وتابع «الجندي»: «إحنا بيتلعب بينا، وواحد دبلوم تجارة طلع ينكر الصلاة وده اعتداء على ثوابت الدين، وأنا أطالب بجهاز حماية المشاهد زي جهاز حماية المستهلك لأن المشاهد حقه يرفع رأسه بكرامة بدل ما أن تشوه صورة شعب بأكمله بين بيني منتهكي الأعراض»، مضيفا «مصر بخير وشعبها بخير وفيها أكفأ علماء وأكفأ عمال وأكفأ أطباء وأكفأ أجهزة أمن وأكفأ فلاحين».

الفنانون يعطون لأنفسهم حق نقد الخطاب الديني

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، أن الفنانين يعطون لأنفسهم حق نقد الخطاب الديني لذا فإن الشيوخ لهم حق نقد الخطاب الفني لأن الشيوخ ليسوا سقطا للمتاع.

الداعية رمضان عبد الرازق: أطالب بهيئة لمتابعة كل ما ينشر

من جهته، قال الداعية رمضان عبد الرازق، إنه لابد من وجود هيئة وجهاز لمتابعة كل ما ينشر، ويعرض خاصة الذي يسيئ للدين والبلد من أجل الحفاظ على القيم الأخلاقية ويجب محاسبة الأشخاص الذين يسيئون للدولة وكذلك يجب أن ننكر مشاهد العري والابتذال ولا يعترض أحد على الفن ولكن هناك اعتراض على الإسفاف.