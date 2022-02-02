الممثل التركي إنجين أكيوريك يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا: أنا بخير

حرص الفنان التركي إنجين أكيوريك على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، الأيام الماضية، في أثناء تصوير مسلسله الجديد «هروب» الذي تعاقد عليه مؤخرا لصالح Disney Plus وخضوعه للعزل المنزلي.

أول تعليق لإنجين أكيوريك بعد إصابته بكورونا

نشر إنجين أكيوريك عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام» صورة له من العزل المنزلي، وعلق عليها قائلا: «أنا بخير.. شكرا لكم.. مع كامل حبي»، لتنهال عليه التعليقات من متابعيه متمنين له الشفاء العاجل.

قصة مسلسل «الهروب»

بعد تعافيه من فيروس كورونا وخروجه من العزل المنزلي، من المقرر أن يستكمل «أكيوريك» تصوير باقي مشاهده من مسلسل الهروب، الذي تدور أحداثه حول إحدى المدن التي تتعرض للغزو من قبل عصابات إرهابية، وتحاول تلك العصابات قتل كل من يواجهها.

مسلسل «ابنة السفير» يحقق نجاحا كبيرا

كان إنجين أكيوريك قد حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد عرض مسلسله «ابنة السفير» الذي شهد إقبال عدد كبير من الجماهير، وتصدر التريند في عدد كبير من الدول العربية، كما يعرض حاليا في إسبانيا.

وتدور أحداث مسلسل «ابنة السفير» في إطار رومانسي ملحمي، حول قصة حب ملحمية تجمع بين «نارة وسنجار»، ولكن يرفض والدها السفير علاقتهما ويمنعهما من رؤية «سنجار»، وفي ظل تلك الأحداث يقرر الثنائي الزواج، ولكن ليلة زفافها يظن «سنجار» أن «نارة» خانته ويتركها فتحاول هي الانتحار، وتتوالى الأحداث بعد عودتها مرة أخرى إلى حياته ومعها ابنتهما.

يضم مسلسل «ابنة السفير» عدد من نجوم تركيا أبرزهم إنجين أكيوريك في دور «سنجار»، نسليهان أتاغول في شخصية «نارة»، وأوراز كايجلار أوغلو في دور «غديز»، فضلا عن مشاركة الفنانة توبا بويوكستون، في الموسم الثاني من المسلسل بعد انفصال نسليهان أتاغول عنه.