مدبولي: الصادرات المصرية تحقق أعلى إيراد في تاريخها بـ45.2 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الصادرات البترولية نمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، محققة 12.9 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن إجمالي الصادرات المصرية بلغ حوالي 45.2 مليار دولار، لافتا إلى أنه أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها كله.

الهدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار

أضاف مدبولي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، أن أعلى رقم وصلت إليه الصادرات المصرية من قبل، كان 36.7 مليار دولار، لكنها تحقق اليوم 45.2 مليار دولار، متابعا: «هذه خطوة تجاه تحقيق هدف تجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة»، مشددا على تشجيع الصادرات بكل الصناعات.

إنجاز كبير في 2022

أوضح رئيس الوزراء، أن الجزء الأكبر من صادرات هذا العام، كان من الصادرات غير البترولية بنسبة 71.5%، لافتا إلى أنها تشمل كل قطاعات الصناعة، فيما حققت الصادرات البترولية 28.5%، معلقا «إنجاز كبير».