تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة، التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، وشملت القائمة 12 فيلمًا جميعها تعرض لأول مرة في مصر.

وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، وتشمل الفيلم المصري «مجرد دب»، للمخرجة ميار محمد حسن، والفيلم الماليزي «عامود القوة» للمخرج نيكولاس بي فياريال، ثم الفيلم الأردني «أزرار» للمخرج أحمد جابر، وفيلم أردني آخر وهو «ذاكرة بديلة» للمخرجة لين عبدو.

أفلام تشارك كعرض أفريقي أول في المهرجان

واحتوت القائمة على أربعة أفلام أخرى، ستكون عرض أفريقي أول من خلال المهرجان، وتضم الفيلم الإيطالي «موووزارت» للمخرج بيرو تونين، والفيلم التايواني «مرسوم اتمسح واترسم» للمخرج انجيل وو، والفيلم الكوري الجنوبي «غير منسي» للمخرج سوجين كيم، ومن هونج كونج فيلم «أعماق ليل» للمخرج ستيب سي.

أما آخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرض مصري أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستاني «تمرير» للمخرج عرفات مظهر، والفيلم الجزائري «جسر» للمخرج بوكيف طاهر شوقي، والفيلم الأرجنتيني «تشغيل – إيقاف» للمخرج نيكولاس بي فياريال، وأخيراً الفيلم النمساوي «هناك بالضبط وقت كافي» للمخرج أوسكار سالومونوفيتش.

مدير المهرجان: الدورة الثانية تشهد مشاركة 31 دولة

وصرح المدير الفني للمهرجان موني محمود أن المكتب الفني للمهرجان، انتهى من كافة التفاصيل الخاصة بالأفلام، مشيرا إلى أن الدورة الثامنة سوف تشهد حضور 31 دولة.

وأعلن موني محمود، أن قائمة الدول المشاركة هي: كوريا الجنوبية، الهند، لبنان، الولايات المتحدة الامريكية، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، الجمهورية الفيدرالية الروسية، المغرب، الكويت، هونج كونج، باكستان، الأردن، الجزائر، الأرجنتين، ماليزيا، النمسا، فرنسا، الصين، المجر، تونس، البرازيل، البحرين، الإمارات، مصر، تايوان، السعودية، كندا، سويسرا، سوريا، وبلجيكا.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، يشمل أربعة مسابقات أخرى إلى جانب مسابقة أفلام الرسوم المتحركة وهي: الأفلام الوثائقية الرسمية، الأفلام الروائية الدولية، الأفلام العربية، وأفلام الطلبة، وستعلن إدارة المهرجان عن تفاصيل باقي الأفلام المشاركة تباعاً.