عيشها تحدي مع سلسلة Redmi Note 11 الجديدة

أعلنت شركة شاومي اليوم عن إطلاق سلسلة Redmi Note 11 في مصر، لتكمل النجاح الكبير لسلسلة Redmi Note عالميا حيث أعلنت شاومي عن مبيعات تقدر بأكثر من ٢٤٠ مليون هاتف مبيعا عالميا حتى الان أما عن مبيعات السلسة في مصر فواصلت النجاح الكبير بأكثر من ٢.٧٧ مليون هاتف والجدير بالذكر ان الفنان المصري الكبير تامر حسني يقود الحملة الدعائية كسفير لشركه شاومي العالمية للسنة الثانية علي التوالي.

سلسلة Redmi Note الجديدة التي أعلنت عنها شاومي في مصر تضم Redmi Note 11S وRedmi Note 11 بمواصفات أقوى من السابق وتتحدي بها المنافسين من خلال تحسينات على نظام الكاميرات في Redmi Note 11S حيث تم تطوير الكاميرات ولأول مره في الفئه السعرية تصل الي حجم مستشعرات كبير ودقه 108 ميجا بكسل ، مما يسمح لك بالتقاط ومشاركة لحظات حياتك بدقة عالية وتفاصيل واقعية.

باستخدام مستشعر Samsung HM2 مع حجم مستشعر كبير 1 / 1.52 "، تستفيد الكاميرا الرئيسية من تقنية 9-in-1 pixel binning بالإضافة إلى ISO الأصلي المزدوج لتقديم صور مذهلة مع نطاق ديناميكي أعلى وأداء ألوان، مع نتائج ممتازة حتى في ضوء خافت. تعمل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجا بكسل على توسيع منظورك بزاوية عرض تبلغ 118 درجة، وتلتقط كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل تفاصيل دقيقة عن قرب. بالإضافة إلى ذلك، كاميرا عمق 2 ميجا بكسل

بإنشاء تأثير بوكيه طبيعي للقطات الشخصية الخاصة بك. أما عن هواه السلفي يتميز هاتف Redmi Note 11S بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل يمكنها التقاط صور سيلفي واضحة وطبيعية ولتكمله التجربة البصرية في سلسه ريدمي نوت 11 تم تزويدها بشاشات من نوع Amoled عالية الوضوح بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD+ وبتحديث عالي لإطارات الشاشة تصل الي 120 هرتز لتجربة أسلس وأسرع ،

مع سرعات الشحن الجديدة بقوه 33W Pro لتقليل عمر الشحن الي 20٪ مقارنه بالجيل السابق بفضل ميزة MMT مما يتيح لك الشحن بنسبة 100٪ في غضون ساعة تقريبا. وبطاريات عملاقه 5000 ميلي أمبير، وأيضا المعالجات لتجعل أداء هواتف الفئة الرائدة في المتناول أكثر مما سبق حيث تم استخدام أفضل معالجات الفئة المتوسطة Snapdragon 680 بدقة تصنيع 6 نانو لمزيد من السرعة في تنفيذ الأوامر والفعالية في توفير الطاقة في Redmi Note 11 ، آما عن Redmi Note 11S فيأتي بمعالج MediaTek Helio G96 لمعالجة سريعة للمهام اليومية مع حجم ذاكره عشوائية تصل الي 8 جيجابايت مع أمكانية تمديدها من خلال إضافات السوفتوير المميزة مع MIUI 13 وجهه المستخدم الجديدة كليا من شاومي.

الجدير بالذكر انه تم تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لـ MIUI 500مليون مستخدم. كما يوفر أحدث جيل من أنظمة التشغيل MIUI 13 ترقية شاملة مع التركيز على تحسين التجربة الأساسية - بما في ذلك التخزين الأسرع وكفاءة أعلى للعملية في الخلفية والمعالجة الأكثر ذكاءً وعمر البطارية الأطول - جنبًا إلى جنب مع الميزات المفيدة بما في ذلك الشريط الجانبي. سيتم طرح الموجة الأولى من MIUI 13 في الربع الأول من عام 2022، مع جدول إصدار الأجهزة الأخرى التي سيتم نشرها تدريجيًا على موقع MIUI

. أيضا قد أعلنت اليوم عن منتجات AIOT مثل Mi electric Scooter 3 وسلسلة سماعات ريدمي اللاسلكية الجديدة كليا:

Redmi Buds 3Lite - Redmi Buds 3- Redmi Buds 3 Pro

المتميزة بخواص Bluetooth 5.2 وخواص عزل الضوضاء ANC مع العلم ان منتجات AIOT تقدم الاف المنتجات وتطور العديد من الصناعات والجدير بالذكر ان شاومي هي الشركة الاولي في العالم مبيعا للسكوتر الذكي ب أكثر من ٤ مليون وحده والشركة الاولي عالميا مبيعا للأجهزة القابلة للارتداء مثل السوار الذكي Band ومن أكبر شركتين في العالم مبيعا للسماعات اللاسلكية TWS

تفاصيل أكثر عن مواصفات الهواتف: -

تبدأ أسعار Redmi Note 11

من ٣٣٩٩ جنية مصري لنسخة (٤/٦٤ جيجابايت) و٣٦٩٩ جنية مصري لنسخة (٤/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) بسعر ٣٩٩٩ جنية مصري مع هدايا مجانية داخل علبة الهاتف من منتجات شاومي القيمة من خلال فروع Xiaomi Store وجميع منافذ البيع المُعتمدة وموقع أمازون والهاتف متاح للبيع من ١ فبراير الجاري.

اما عن أسعار Redmi Note 11s

من ٤٣٩٩ جنية مصري لنسخة (٦/٦٤ جيجابايت) و٤٨٩٩ جنية مصري لنسخة (٦/١٢٨ جيجابايت) وأعلى نسخة (٨/١٢٨ جيجابايت) بسعر ٥١٩٩ جنية مصري مع هدايا مجانية داخل علبة الهاتف من منتجات شاومي القيمة من خلال فروع Xiaomi Store وجميع منافذ البيع المُعتمدة والهاتف سيكون متاح للبيع يوم 25 فبراير الجاري

وأسعار سماعات ريدمي على النحو التالي

Redmi Buds 3Lite بسعر ٤٩٩ جنية مصري

Redmi Buds 3 بسعر ٨٩٩ جنية مصري

Redmi Buds 3 Pro بسعر ١٣٩٩ جنية مصري

أما عن Mi electric Scooter 3 بسعر ٩٩٩٩ جنية مصري

الجدير بالذكر ان جميع منتجات شاومي يتم توزيعها من خلال الوكيل الأكبر شركة الصافي جروب التي تعد احدى

أكبر الشركات في مجال التوزيع في مصر والعالم العربي.