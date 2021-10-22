«شاومي» تخطط لدخول عالم صناعة السيارات الكهربائية.. البداية في 2024

منذ عام 2019 بدأ تداول معلومات مرسلة حول استعداد شركات صناعة الهواتف المحمولة الصينية لدخول عالم السيارات، من خلال تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، بالتعاون مع الشركات الضخمة.

جاء ذلك بعد انتشار أنباء عن بدء شركة آبل الأمريكية، مناقشات مع شركات سيارات وموردين لقطع غيار السيارات، لبدء إنتاج سيارات كهربائية ذاتية القيادة، وخلال هذا العام أكدت «رويترز» هذه الأخبار المتداولة، وقالت إن «آبل» تخطط للإعلان عن أول سيارة لها في عام 2024.

آبل وهيونداي.. خطوات نحو التعاون

وأضافت في تقرير صادر عنها، أن شركة آبل بدأت المناقشات مع شركة هيونداي الكورية لتكون هي المختصة بتصنيع سيارات آبل الكهربائية ذاتية القيادة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، انتشرت الشائعات حول تخطيط شركة صناعة الموبايلات الصينية «شاومي» لدخول عالم السيارات الكهربائية.

شاومي تدخل مجال صناعة السيارات

وكانت «شاومي» أعلنت في مارس الماضي من هذا العام، أنها ستستثمر 10 مليارات دولار خلال الـ10 سنوات القادمة في قسم جديد يخص السيارات الكهربائية، ولكن لم تعلن عن أيه تفاصيل أخرى، ولم تؤكد حينها في أي عام ستعلن عن سيارتها الأولى، ولكن المتحدث باسم «شاومي»، أوضح أنه سيتم الإعلان عن أول سيارة كهربائية للشركة في تاريخها في النصف الأول من عام 2024.

وبحسب صحف صينية، فإن شركة شاومي عززت عمليات التوظيف بالفعل لمصنع السيارات الذي ستنتج فيه السيارات الكهربائية، ولكنها لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت ستنتج سيارات بشكل مستقل أم بالتعاون مع شركات سيارات صينية.