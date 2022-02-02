قتلى وجرحى في قصف استهدف مدينة الباب السورية

قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين، في حصيلة أولية، لقصف استهدف مدينة الباب بمحافظة حلب في سوريا، بسحب ما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام كردية.

وتخضع مدينة الباب لسيطرة قوات تركية وعناصر ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر»، التي توالي تركيا وتعارض الحكومة السورية.

الحكومة السورية وراء القصف

ونقلت وكالة أنباء «هاوار» الكردية عن مصادر محلية، أن قصفا استهدف مدينة الباب السورية، أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وهي الحصيلة الأولية للقصف حتى الآن.

حصيلة قتلى قصف الباب مرشحة للزيادة

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا بينهم 5 مدنيين جراء القصف الذي طال سوق شعبي وأحياء سكنية في مدينة الباب.

وأكد المرصد السوري، أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 29 جريحا بعضهم إصابته خطيرة.