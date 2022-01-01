تعرض قاعدة أمريكية في سوريا لقصف صاروخي في الدقائق الأولى لـ2022

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا لقصف بقذائف الهاون، في الدقائق الأولى لعام 2022.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن مراسل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، حدوث قصف على القاعدة الأمريكية مدينة الشدادي جنوب الحسكة، موضحا أن دوي صفارات الإنذار تم سماعه في القاعدة وتم رفع مستوى التأهب.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف حتى الآن، في الوقت الذي تعرضت فيه أيضًا قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر ولم تعلن أي جهة مسئوليتها، بعد أيام من هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان بالقرب من حقل العمر بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

يذكر أن الإدارة السورية تعتبر الوجود الأمريكي على أراضيها انتهاك للسيادة الوطنية ومحاولة للاستيلاء على مواردها الطبيعية، حيث تعاني سوريا منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة على أراضيها.

وعلى جانب آخر، أعلن بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، أمس الجمعة، أن واشنطن تريد أن تظل محطة الفضاء الدولية قيد التشغيل حتى عام 2030، بالتواصل والمشاركة مع روسيا ودول أخرى.

وأكد أن ناسا ستتعاون مع روسكوزموس الروسية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، مشددًا على أن ذلك سيضمن استمرار الأبحاث الرائدة في المختبر المداري خلال بقية العقد.