أغرقاه في برميل.. الإعدام لمتهم والمؤبد لعشيقته قتلا زوجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، بمعاقبة أحد المتهمين بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لعشيقته، بعد إدانتهما بقتل زوج الثانية عن طريق إغراقه في «برميل مياه» بدائرة مركز صان الحجر، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.

إغراق الزوج في «برميل مياه»

تعود أحداث القضية رقم 7854 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 141 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلقي المركز إخطارا بضبط كل من «محمود ي.ع. أ.»، 37 سنة، مقيم بمركز فاقوس، و«سمر ص. ح. أ.»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «النمروط»، مركز فاقوس، لاتهامهما بقتل المجني عليه «مصباح ع. أ. م.»، زوج الأولى، مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل استدراج المجني عليه وقتله على يد زوجته وصديقه

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم واتفقا على استدراج المجني عليه إلى منزل الأول، وقام بقتله عن طريق إغراقه في برميل مياه، حيث تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، حال كون الثانية زوجة المجني عليه، واتفقت مع عشيقها على قتله، وتنفيذاً لذلك استدرجه الأول إلى منزله للاتفاق على التنقيب عن الآثار، وأعد «برميلاً» ملأه بالمياه، وطلب منه التدريب على الغطس في البرميل، لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن الآثار في المياه، وعندما غطس المجني عليه برأسه حتى قاعدة البرميل، أمسك المتهم الأول بقدميه، للحيلولة دون خروجه من البرميل، قاصداً قتله.

المؤبد للمتهمة والإعدام لعشيقها بتهمة قتل زوجها

وألقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم إحالتهما إلى جهات التحقيق، وأقرت المتهمة الثانية بوجود علاقة غير شرعية مع الأول، وأنهما اتفقا على قتل المجني عليه زوجها، واصطحبهما فريق النيابة والشرطة لتمثيل الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي نظرت القضية في عدة جلسات، انتهت بإدانة المتهمين، وقررت المحكمة في جلستها السابقة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.