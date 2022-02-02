إسلام بحيري بعد هجوم مبروك عطية: «هنيئا لكم يا مشايخ أستمتع بصراخكم»

شن إسلام بحيري، هجوما حادا على عدد من المشايخ الذين اتهمهم بسبه وقذفه، مشبهال هجوم الشيوخ عليه، بـ«معزوفات بيتهوفين» وأنه مستمتع بها، مواصلا «لكن في أول اختبار، تظهر الأخلاق الحقيقية سب ولعن وقذف وزور وباطل وفحش في القول وفجور في الخصومة، وتكفير كمان فوق البيعة، هنيئا لكم يا مشايخ، أكملوا الصياح والعويل، وصراخ الثكالى، فأنا مستمتع، به كأنه أجمل معزوفات بيتهوفن» على حد زعمه قبل قليل، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إسلام بحيري يهاجم شيخ الأزهر

كان الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، وصف اسلام بحيري بأنه «عيل لا يعرف ألف باء في العلم» على خلفية اتهام بحيري، بالتطاول على شيخ الأزهر، أثناء مداخلته في برنامج الحكاية مع عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر أمس الأول، حينما تحدث عن موضوع ضرب الزوجة الناشز، وتفسير النشوز.

مبروك عطية يهاجم إسلام بحيري

وجه مبروك عطية، عتابا لعمرو أديب على استضافته لإسلام بحيري، ووصفه بأنه باحث إسلامي، مواصلا هجومه على بحيري قائلا: «أنت مش عايز عالم يناقشك.. أنت عايز واحد يلتك علقة يفوقك، أنت أولى بالضرب من الزوجة الناشز».

كلام شيخ الأزهر عن ضرب الزوجة الناشز

ادعى إسلام بحيري في مداخلته، أن كلام شيخ الأزهر عن ضرب الزوجة الناشز بشروط، «خطأ وضد الدستور» على حد زعمه، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة لبحيري، لتقديمه تفسيرات ليس لها سند شرعي، لا سيما وأن شيخ الأزهر، أكد في مقابلة بالتليفزيون المصري، أن ضرب الزوجة ليس فرضا ولا سنة، وإنما أمر مباح ضد الزوجة الناشز، للحفاظ على الأسرة، ويمكن عدم استخدامه رغم إباحته.

بحيري يهاجم الشيوخ

نشر إسلام بحيري، ردا على صفحته اليوم، تضمن هجوما شديدا على بعض الشيوخ، إذ قال: «قد ايه المواقف دي بتسعدني جدا، لأنها بتظهر للناس الأخلاق الحقيقية لكثير من الشيوخ، اللي بيكلموكم عن حسن الأخلاق، وعفة اللسان، ومراقبة الله في القول والفعل، وذم الفجور في الخصومة، وكل الصف الطويل من التمثيل اللي بيمثلوه على الشاشات».