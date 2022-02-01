مبروك عطية يهاجم إسلام بحيري: عيل لا صلة له بالبحث وعايز الضرب «فيديو»

شن الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، هجوما على إسلام بحيري بعد ظهوره أمس في حلقة برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب عبر قناة أم بي سي مصر.

وبث مبروك عطية، فيديو على قناته بموقع يوتيوب بعنوان: «رد الشيخ مبروك عطية على إسلام بحيري.. العب بعيد عن شيخ الأزهر»، مهاجمًا عمرو أديب أيضا بسبب استضافته لـ«بحيري».

مبروك عطية يهاجم إسلام بحيري

واستهل الدكتور مبروك عطية الفيديو الخاص به، بتوجيه ما أسماه عتابا للإعلامي عمرو أديب، قائلاً: «كلمة عتاب إلى صديق قديم وأخ كريم وهو الأستاذ عمرو أديب، يستضيف الليلة إسلام بحيري ليخطئ شيخ الأزهر، وأنت تعلم ماذا سيقول إسلام بحيري، لديك العلماء، لديك هواتف الفضلاء، لديك استضافة من شئت من أهل العلم».

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر: «أستاذ عمرو إذا كان الغرض إثارة، فالحق معك وليس معك حق، ضيفك إسلام بحيري الليلة على الهواء أمام ملايين البشر، وسيادتك قدمته على إنه باحث وكاتب إسلامي، كلام كبير، إذا كان كذلك أومال شيخ الأزهر يطلع إيه».

الإمام الأكبر له مكانته في قلب كل مسلم

وأشار إلى أن إسلام بحيري «ميعرفش ألف باء في العلم» بحسب تعبيره، متابعًا: «لكي أكون واضحًا سأناقش قضية واحدة، ماذا يعني الإمام الأكبر شيخ الإسلام بالنسبة إلى مصر وبالنسبة إلى جميع المسلمين على سطح الكرة الأرضية؟، يعني حاجة كبيرة جدا، يؤذي الناس في مشاعرهم أن ينال منهم عيل لا صلة له بالبحث ولا بالكتابة الدينية، الإمام الأكبر له مكانته في قلب كل مسلم، يشهد لله بالوحدانية ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة».

وواصل: هل معنى ذلك أن شيخ الأزهر لا يخطئ؟ الإجابة: لدينا قانون تشريعي يقول كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، إلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأول مرة أعيد النظر بصفتي أبو الباحثين، في هذا القانون، فالسلف قالوا ويرد وليس لا يخطئ.

وضرب مبروك عطية مثالا على اختلاف الفقهاء فقال: «وفقا للإمام الشافعي يمسح شعراية من الرأس يبقى مسحت رؤسكم، يمكن إطلاق كلمة مسح ولو بشعرة، لكن الإمام مالك يرى مسح جميع الرأس ليتحقق معنى المسح، ولا أحد خطأ مالك أو الشافعي».

عطية لإسلام البحيري: أنت أولى بالضرب من الزوجة الناشز

واختتم الأستاذ بجامعة الأزهر حديث، قائلًا: «كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إنما الواد يعلي صوته وبعدين يقول مع احترامنا، أنت هتجص؟ بتكلم دراويش؟ هو ايه أني أغلطك واقول مع احترمنا، احترام ايه ياواد، أنت عندك ريحة الاحترام، أمسح بكرامتك الأرض وأقول مع خالص احترامي؟ انت مش عايز عالم يناقشك.. إنت عايز واحد يلتك علقة يفوقك، إنت أولى بالضرب من الزوجة الناشز».