أوكرانيا تطلب أنظمة دفاع جوي من إسرائيل خوفا من الغزو الروسي

أدلى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم، بتصريحات طلب خلالها من إسرائيل تزويد «كييف» بأنظمة دفاع جوي، وذلك بالتزامن مع توترات غير مسبوقة لأوكرانيا مع جارتها الكبيرة روسيا وسط مخاوف من إمكانية غزو روسي لأوكرانيا يهدد بنزاع واسع.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني، في تصريحات لقناة «كان» الإسرائيلية، عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون مع «تل أبيب»، في موضوع التكنولوجيا الدفاعية، متحدثا على وجه الخصوص عن مجال الدفاع الجوي، وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أوكرانيا تدعو إسرائيل للوساطة في الخلاف مع روسيا

كما أعرب وزير الخارجية الأوكراني، عن ترحيب «كييف» بأي دور يمكن أن تلعبه إسرائيل للوساطة في الخلاف القائم حاليا بين أوكرانيا وروسيا، الذي كان أحد أبرز مظاهره نشر «موسكو» أكثر من 100 ألف جندي بطول الحدود مع أوكرانيا.

الموقف الإسرائيلي من الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدوره، قال عميحاي شتاين المراسل السياسي لقناة «كان» الإسرائيلية، إن بلاده تسير على خيط رفيع في كل ما يتعلق بتداعيات الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا التي يتداخل فيها العديد من الأطراف.

وقال المراسل السياسي، إن العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا تعززت بدرجة كبيرة، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إسرائيل هذا العام.

ولفت «شتاين» إلى أن بلاده تحاول إظهار الدعم لأوكرانيا في أزمتها، لكن في نفس الوقت لا تريد أن يتسبب ذلك في غضب روسيا من تل أبيب.

اعتراف أوكراني بـ«القدس المحتلة» عاصمة لإسرائيل

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأوكراني بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لـ«كييف» في مدينة القدس المحتلة، ما يعني اعترافا أوكرانيا بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب «كان»، أعربت «كييف» أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن اهتمامها بمنظومة القبة الحديدية، فيما أكدت مصادر أوكرانية أن بلادها لا تهتم فقط بأنظمة دفاع كالقبة الحديدة، وإنما تريد كذلك الحصول على أنظمة إنذار مبكر من إسرائيل.