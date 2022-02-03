بعد مبروك عطية.. يوسف زيدان يصف آراء إسلام بحيري بـ«الجهل والعبط»

شن الكاتب يوسف زيدان هجومًا شديدًا على من فسر كلمة «النشوز» التي وردت في القرآن الكريم بأنها تعني الخيانة حسبما زعم إسلام بحيري، موضحا أنها تعني الخروج وتغير الحالة، كما انتقد الهجوم على شيح الأزهر في مسألة ضرب الزوجة الناشز التي أثارت جدلا خلال الأيام الأخيرة عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

يوسف زيدان يهاجم أفكار إسلام بحيري

وقال الكاتب يوسف زيدان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: يا قوم .. لفظ النشوز يعني في فصيح اللغة، وفي دلالته القرآنية (حيث ورد أربع مرات) هو: الخروج وتغيُّر الحالة، وما زعمه أحد الجهلة الجاهلين، سعيًا منه للهجوم المجاني على شيخ الأزهر والركوب فوق موجة الدعوة الرئاسية لإعلان العام الحالي عامًا للمجتمع المدني، مُدعيًا على الملأ أن الكلمة تعني الخيانة الزوجية، هو عبطٌ، من فوقه جرأةُ جاهلٍ ومن تحته قلةُ أدب».

إسلام بحيري يهاجم شيخ الأزهر

وفي وقت سابق اتهم إسلام بحيري بالتطاول على شيخ الأزهر بعدما وصف كلامه عن ضرب الزوجة الناشز بشروط بأنه «خطأ ويخالف الدستور» حسب زعمه، مما أثار موجة انتقادات واسعة ضد بحيري لا سيما أن شيخ الأزهر أكد أكثر من مرة أنه ضد ضرب المرأة وأنه ليس فرضا ولا سنة لكنه مباح فقط ضد الزوجة الناشز للحفاظ على الأسرة.

ويأتي هجوم الكاتب يوسف زيدان متقاربا مع رأي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي وصف إسلام بحيري بأنه «عيل لا يعرف ألف باء العلم، وهو الأولى بالضرب من الزوجة الناشز»، موجها عتابا شديدا للإعلامي عمرو أديب بسبب استضافة بحيري في حلقة برنامج الحكاية الإثنين الماضي بوصفه باحث إسلامي، حيث أكد عطية أنه لا يستحق هذا الوصف مقابل مئات الأبحاث والدراسات التي أجراها علماء أفاضل وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشريف.