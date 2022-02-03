وفاة النائبة السابقة بسنت فهمي وتشييع الجنازة من مسجدها اليوم

توفت منذ قليل الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب السابقة، الخبيرة الاقتصادية، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي.

صراع مع كورونا

وكشفت أسرتها في تصريحات لـ«الوطن» أن النائبة السابقة قد خاضت رحلة علاج مع فيروس كورونا استمرت لأسابيع، لكن تدهورت حالتها الصحية، وتوفت منذ قليل داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وأوضحت الأسرة أن جنازة بسنت فهمي سوف تشيع بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجدها بمدينة العاشر من رمضان، وهو المسجد الذي حمل اسمها «مسجد الشريفة بسنت أحمد فهمي».

رحلة اقتصادية طويلة

وتملك بسنت فهمي رحلة اقتصادية طويلة، حيث عملت في القطاع المصري لأكثر من 40 عاما، كما تقلدت عدة مناصب في عدد من البنوك العالمية، وعينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجلس النواب السابق ضمن النواب المعينين يناير 2016.