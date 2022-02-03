بث مباشر.. محاولات إنقاذ الطفل ريان بعد سقوطه في بئر بالمغرب

لا تزال الجهود من قبل السلطات المغربية تتواصل لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر منذ أكثر من 40 ساعة تقريبا، حيث تتم أعمال الحفر لإنقاذه، بعد أن فشلت كل محاولات إدخال أي أشخاص داخل البئر واستخراج الطفل، نظرا لضيق البئر.

وتكمن الصعوبة الرئيسية في إنقاذ الطفل إلى ضيق فتحة البئر، التي حالت دون إمكانية دخول عناصر الدفاع المدني المغربي لإنقاذه، ما جعل السلطات تلجأ إلى استخدام جرافة للقيام بأعمال حفر أفقية حول البئر.

بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان برا

وتحولت كثير من مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب إلى منصات دعاء للطفل ريان، وسط تفاعل كبير، خصوصا بعد طلب والدته بأن يدعو الجميع لطفلها بأنه يخرجه الله من البئر سالما.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها خدمة بث مباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان، في وقت كانت أرسلت السلطات المغربية طائرة هليكوبتر إسعاف لنقل الطفل إلى المستشفى فور إخراجه من البئر.

تفاصيل سقوط الطفل المغربي ريان في البئر

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الطفل ريان سقط في البئر في غفلة من والديه، صباح يوم الأربعاء، بينما لا يزال الطفل على قيد الحياة، وإن كانت به إصابات وجروح طفيفة على مستوى الرأس، لكنه لا يزال على قيد الحياة.

وتسير أحداث تلك الواقعة في قرية أغران في إقليم شفشاون شمال المغرب، وقال موقع «دويتشه فيله» الألماني إن عملية إنقاذه ليست بالسهلة رغم استعانة السلطات المغربية بأجهزة متطورة في وقت لاحق للبحث عن الطفل.

ولفتت إلى أن السلطات المغربية أنزلت الكاميرات داخل البئر لرصد حالته في داخل البئر التي يبلغ عمقها نحو 62 مترا، لتكتشف أن ريان عالق على عمق يبلغ نحو 32 مترا داخلها.