«ريان المغربي وريان اللبناني».. قصة طفلين شغلا العالم العربي «صور»

شهدت بعض الدول العربية عمليات اختطاف وحوادث للأطفال، خلال الأيام الماضية، ما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أصابتهم حالة من القلق على الأطفال.

اختطاف الطفل ريان اللبنانى

وفقا لما ذكره موقع «لبنان 24» اللبناني، تعرض طفل يبلغ من العمر 11 عاما، لـ عملية اختطاف في منطقة حالات بقضاء كسروان في لبنان، وطلب الخاطفين فدية 250 ألف دولار، حيث قام شخصان يستقلان سيارة من نوع «بيكانتو» رمادية اللون باختطاف «ريان كنعان»، في أثناء اصطحاب والدته له في أحد الأسواق اللبنانية، وأسرعت والدة الطفل وراء الخاطف لانقاذ ابنها، ولكن وقعت الأرض بعد أن دفعها أحدهما.

تم إختطاف الطفل راين جوزف كنعان من منطقة حالات. أي معلومات حول الطفل، يرجى الاتصال على رقم ٧٠٩٠٠٣٠٣ - 70900303 pic.twitter.com/4jdRuo65zE — Anthony El Haiby أنطوني الهَيبي (@AnthonyElHaiby) February 2, 2022

ونشر بعض الرواد عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور للطفل ريان المختطف، مطالبين بالاتصال بعائلته في حال معرفة أي معلومة جديدة عنه، كما بدأت السلطات اللبنانية فى التحقيقات لمتابعة ومعرفة أسباب الحادث وتحرير الطفل.

سقوط الطفل المغربي ريان داخل البئر

وشهد المغرب مأساة إنسانية بعدما سقط الطفل المغربي ريان البالغ من العمر 5 سنوات في بئر عمقه 32 مترا، بإقليم شفشاون، وتعثر استخراجه بسبب عمق وضيق البئر بينما تبين أن الطفل ما زال على قيد الحياة رغم سقوطه منذ أكثر من يومين.

وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف عن معاناة الطفل وهو ملقى أرضا في البئر، ورأسه تنزف، بعد أكثر من 30 ساعة من سقوطه في البئر العميقة، كما نشروا بعض هاشتاجات بالصور تقول «انقذوا ريان».

وتواصل سلطات الإنقاذ محاولات إخراج الطفل عن طريق استخدام جرافة حفر للوصول لعمق البئر، واستخراج الطفل، وسط دعوات الكثيرين داخل وخارج المغرب لإنقاذ الطفل، حيث تحتل الواقعة قائمة الأكثر انتشارًا «تريند» في المغرب.