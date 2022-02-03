والد الطفل ريان لـ«الوطن»: ربنا قادر ينجي ابني كما أنقذ سيدنا يوسف من البئر

قال المواطن المغربي خالد، والد الطفل ريان، إن عمليات إنقاذ طفله البالغ من العمر 5 سنوات تقريبا، ما تزال جارية، معربا عن بالغ حزنه وشعوره بالألم الشديد على طفله، الذي يخشى على مصيره، الذي سقط في بئر عميق.

وانفردت «الوطن» باتصال هاتفي مع والد الطفل المغربي ريان، كشف خلاله كواليس سقوط صغيره في البئر، موضحا أنه كان يقوم بعملية إصلاح للبئر، الذي يمتلكه، ويصل عمقه إلى أكثر من 60 مترا تقريبا: «كنت في هذا الوقت قد ذهبت للصلاة، وعندما عدت للأسف لم أجد ابني».

والد الطفل ريان: الله أنقذ يوسف وقادر ينقذ ابني

وردا من والد الطفل ريان، على تشبيه البعض سقوط ابنه، بواقعة إلقاء سيدنا يوسف عليه السلام في البئر، قال: «أتمنى من الله أن ينقذ طفلي، ويعود لي وهو على قيد الحياة من البئر، والذي أنقذ يوسف من البئر قادر على إنقاذ طفلي».

وأضاف خالد: «أتوسل إلى الله وكلي أمل فيه، أن ينقذ طفلي، وأدعو الجميع للدعاء له ولي ولوالدته»، موجها الشكر للسلطات المغربية، على الجهد الذي تقوم به لإنقاذ الطفل منذ ما يقرب من 24 ساعة قائلا: «ربنا يجزيهم كل الخير على ما يقومون به».

وأكد والد ريان، أنه شعر بالأمل عندما علم بأن السلطات أدخلت كاميرا داخل البئر، ووجدت الطفل ما يزال على قيد الحياة، حيث تحرك مرتين على الأقل، فكان جسده في اتجاه ما داخل البئر، ثم تحول إلى الجانب الثاني، مضيفا أنه عندما علم بذلك قال «الحمد لله، الحمد لله».

ويشار إلى أن ريان، علق داخل البئر عند مسافة يصل عمقها إلى نحو 32 مترا، بينما يبلغ عمق البئر نحو 62 مترا.

اكتشاف السقوط في البئر

كشف المواطن المغربي خالد، الذي سقط طفله سهوا منه في بئر عميق، إنه لاحظ اختفاء ريان في حدود الساعة 3 عصر أمس، بتوقيت المغرب، وعندما بحث عنه لم يجده، متابعا: «حدث شك لدي بأنه ربما يكون سقط داخل البئر، لأننا لم نجده، وتم إبلاغ للسلطة المحلية، وجاءت قوات الدفاع المدني، وقوات من الدرك الملكي، بعد نحو ساعتين تقريبا، وأدخلوا كاميرا ليتأكدوا بالفعل، من أنه داخل البئر وما يزال على قيد الحياة».