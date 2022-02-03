رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

كتب:

شيماء رستم
07:00 م | الخميس 03 فبراير 2022
عايدة

عايدة

توفيت الفنانة عايدة عبد العزيز، منذ قليل، عن عمر ناهز 85 عاما.

وسنوافيكم بالتفاصيل

اقرأ المزيد:

ابن عايدة عبد العزيز: "متنسوش والدتي وافتكروها بالخير"

رجاء  حسين عن عايدة عبد العزيز: عِشرة عمري.. اتظلمت كتير

نجل عايدة عبد العزيز: ماحدش ينسى أعمال والدتي.. افتكروها بالخير دومًا

عايدة عبد العزيز لـ"الوطن": محدش بيسأل عليا.. ومستنية أقابل ربنا

عايدة عبد العزيز.. "ألزهايمر" يعبث بـ 200 عمل من كلاسيكيات الفن المصري