عاجل.. وفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز كتب: شيماء رستم 07:00 م | الخميس 03 فبراير 2022 عايدة توفيت الفنانة عايدة عبد العزيز، منذ قليل، عن عمر ناهز 85 عاما. وسنوافيكم بالتفاصيل اقرأ المزيد: ابن عايدة عبد العزيز: "متنسوش والدتي وافتكروها بالخير" رجاء حسين عن عايدة عبد العزيز: عِشرة عمري.. اتظلمت كتير نجل عايدة عبد العزيز: ماحدش ينسى أعمال والدتي.. افتكروها بالخير دومًا عايدة عبد العزيز لـ"الوطن": محدش بيسأل عليا.. ومستنية أقابل ربنا عايدة عبد العزيز.. "ألزهايمر" يعبث بـ 200 عمل من كلاسيكيات الفن المصري عايدة عبد العزيز