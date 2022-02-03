تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز

رحلت الفنانة عايدة عبدالعزيز، عن عالمنا قبل قليل، بعد سنواتٍ طويلة من الإصابة بمرض ألزهايمر، عن عمر ناهز 92 عامًا، كونها من مواليد عام 1930.

وكشفت «ميادة» ابن شقيقة الفنانة عايدة عبدالعزيز، في تصريحٍ لـ«الوطن»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، موضحة أنّ حالتها الصحية كانت مستقرة بشكلٍ طبيعي، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية فور استيقاظها من النوم، صباح اليوم، حتى خضعت لجلسة أكسجين، بجانب حصولها على الأدوية.

وتابعت: «فجأة وهي قاعدة على الكرسي، لاقيناها فقدت النطق تمامًا وبشكلٍ مفاجئ، اتصلنا على الإسعاف، لكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها»، مطالبة من الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.