أسعار ومساحات أراضي الاستثمار للنشاط الخدمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح عدد من الأراضي، بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

ويستعرض التقرير مساحة الأراضي المطروحة للاستخدام في النشاط الخدمي بالعاصمة الإدارية الجديدة وأسعار ومساحة تلك الأراضي، بجانب الاشتراطات البنائية الخاصة بها.

قطعة الأرض R3-D4-S04 بالحي السكني الثالث

طرحت الهيئة قطعة أرض R3-D4-S04 بالحي السكني الثالث 2749 م²، مخصصة للنشاط الطبي، وبسعر تقديري بلغ 8215 ج/ م.

وجاءت الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، ألا تزيد المساحة البنائية عن 40% من مساحة الأرض، ويبلغ الارتفاع المسموح به أرضي ودورين متكررين، مع الردم 6 أمتار من جميع الجهات، بجانب ألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويلزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.

قطعة الأرض R3-D6-6

تقع قطعة الأرض في الحي السكني الثالث بالعاصمة، وتبلغ مساحتها 9330 م²، مخصصة لإنشاء مدرسة، بسعر تقديري يبلغ 8760 ج/م.

وجاءت الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، ألا تزيد المساحة البنائية عن 30%، والارتفاع المسموح به هو أرضي و3 أدوار متكررة، مع الردم 5 أمتار من جميع الجهات، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية، ويجب أن تكون عملة السداد بالجنيه المصري.

العاصمة الإدارية من أحدث المدن

تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة من أحدث المدن الجاري إنشائها في مصر، حيث تنتمي العاصمة إلى مدن الجيل الرابع التي تتميز بالتخطيط العمراني الحديث بجانب اعتمادها علي أحدث الأساليب التكنولوجيا في إدارة وتشغيل جميع مرافقها.