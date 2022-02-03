تفاصيل معاناة عايدة عبد العزيز مع مرض ألزهايمر.. «محدش بيسأل عني» (فيديو)

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل الفنانة عايدة عبد العزيز عن عمر ناهز 92 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة ألّمت بها الأيام الماضية.

تفاصيل إصابة عبد العزيز بألزهايمر

وانفردت «الوطن» في وقت سابق بالكشف عن حقيقة الحالة الصحية للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وإصابتها بألزهايمر، وذلك بعد اختفائها عن الأنظار لأعوام عديدة عن الوسط الفني، إذ كشفت مصادر مُقربة من أسرتها، أن الفنانة أصيبت بألزهايمر منذ عدّة سنوات، بعد وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم.

وكانت آخر أعمال الفنانة عايدة عبد العزيز عام 2014، من خلال المشاركة في مسلسل «دهشة» مع يحيي الفخراني، وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد عن الفن، وفقا لتصريحات سابقة لها لـ«الوطن».

أسباب اعتزال الفن

وكانت أبرز تصريحات عايدة عبد العزيز، لـ«الوطن»، أنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوءٍ تام، بعيدًا عن الأضواء: «خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم».

وأصيبت الفنانة عايدة عبد العزيز العام الماضي بألزهايمر، وفقا لتصريحات مصدر مقرب منها، لـ«الوطن»، حيث ذكر أن حالتها مستقرة لحد كبير، وتقضي يومها بشكلٍ طبيعي داخل المنزل، إذ إنها لا تلتقي أحدًا، لاسيما في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المصدر، وقتها، أن الفنانة عايدة عبدالعزيز تقضي يومها بالكامل داخل المنزل، ولا تخرج قط منذ فترة، وتحرص دومًا على متابعة التليفزيون وقراءة الصحف، مؤكدا أنها من مواليد عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم بعدما جمعتهما قصة حب كبيرة.