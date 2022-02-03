ابنة عايدة عبد العزيز تغيب عن جنازة والدتها بسبب ظروف الطيران

تغيب ابنة الفنانة عايدة عبد العزيز عن وداع والدتها، التي رحلت عن عالمنا، عصر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 92 عامًا، وذلك بعد وعكة صحية تعرضت لها بشكلٍ مفاجئ.

وعلمت «الوطن» أنّ ابنة الفنانة عايدة العزيز الوحيدة ستغيب عن مراسم الجنازة وإلقاء نظرة الوداع عليها، وذلك نظرًا لوجودها خارج البلاد، حيث تعيش في ألمانيا، إذ يصعب عليها السفر إلى القاهرة بسبب إجراءات الطيران في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أنّ حفيد الفنانة عايدة عبد العزيز، يوجد مع خاله شريف أحمد عبد الحليم، في القاهرة، بشأن إنهاء مراسم الدفن والجنازة.