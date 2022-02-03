أستاذ أدب روسي: كتابات تولستوي تسببت في إلغاء ظاهرة تجارة الرقيق

قال الدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس قسم الأدب الروسي في كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن الأديب الروسي الكونت ليف نيكولايافيتش تولستوي، تعرض للسجن لعدم رضائه عن الواقع الروسي بعدما ظهرت فوارق كبرى بين طبقات المجتمع، وازدهرت في تلك الآونة تجارة الرقيق، وحينها كانت روسيا متأخرة عن دول أوروبية.

الجبالي: الواقع الروسي لم يكتب عنه الأدباء الروس إلا في أربعينيات وخمسينات القرن التاسع عشر

وأضاف «الجبالي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة «CBC»، أن كتابات الأديب الروسي الكبير عن هذا الأمر كانت لها عظيم الأثر في إلغاء تلك الظاهرة، «الواقع الروسي لم يكتب عنه الأدباء الروس إلا في الأربعينيات والخمسينات من القرن التاسع عشر، وقبل كدة كان فيه تناول لقضايا بعيدة عن المشاكل الحياتية».

وواصل: «كتابات تولستوي الأدبية تطورت إلى كتابة فلسفية، ففي روايته التي حملت اسم آنا كارينينا طرح من خلالها المشكلات أكثر من وضعه لحلول لتلك الطبقة التي كانت تعاني من الضياع طيلة تلك الفترة، وكانت تلك الرواية أول رواية أسرية بالأدب الروسي، وكانت تحفة أدبية شاهده على عبقرية كاتبها»، مؤكدا أن تلك الرواية ما زالت تطبع حتى الآن في روسيا، وما زالت في قائمة أفضل 10 روايات تم إنتاجها على مستوى العالم.

فيلم النهر الخالد لفاتن حمامة مأخوذ من رواية آنا كارينيا

وأوضح أن تلك الرواية جرى ترجمتها وصناعة نحو 40 فيلم منها، ففي مصر تم إنتاج فيلم «النهر الخالد» للفنانة الكبيرة فاتن حمامة بعد تمصير الرواية، «الرواية مكانش فيها البطل بتلك المثالية اللي ظهر بيها في الفيلم، والرواية انتقدت المجتمع اللي تعامل مع الفتاة بقسوة في حين تعامل المجتمع مع الرجل كان أخف شدة وحدة».