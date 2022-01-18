«اللقيطة» رواية جديدة لــ عبدالرحمن ناصر بمعرض الكتاب

صدر مؤخرًا عن الدار المصرية السودانية الإماراتية رواية «اللقيطة» للكاتب عبدالرحمن ناصر، ومن المقرر أنَّ تطرح الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

الرواية تناقش التربية الخاطئة ومكافحة الأفكار المتطرفة

وتناقش الرواية التربية الخاطئة ومكافحة الأفكار المتطرفة وختان الإناث والاغتصاب الزوجي وزواج القاصرات وأطفال الملاجئ، وإلى بعض الممارسات التى تحدث بدور الرعاية.

وقال المؤلف إنَّ الرواية عبارة عن تحقيق بمكتب الضابط عمر عبد الراضى بوحدة مباحث الآداب والمتهمة تكاد أن تكون طفلة تلتقى الضابط مرتين مرة في أثناء تكريمها لتفوقها بحضور المحافظ، والمرة الأخرى يلقى القبض عليها متلبسة بجريمة مخلة بالشرف بعد 10 سنوات من حفل التكريم.

تفاصيل معرض الكتاب 2022

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في تصريحات صحفية، إنَّ هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، إذ يُشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلًا من 51 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

وتقام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ 879 جناحًا، وتشارك في الدورة المرتقبة من معرض الكتاب 50 دولة، تمثل قارات العالم، وهي: أفريقيا (13) آسيا (18) أوروبا (15)الأمريكتان (3).

وأضافت وزيرة الثقافة، أنَّ المعرض تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ موسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية.

وسيجرى إتاحة التحميل المجاني، للإصدارات الرقمية و‘تاحة قصص الكاتب عبد التواب يوسف بتقنية VR، وخدمات الدفع الإلكتروني والبيع عبر المنصة وحجز تذاكر دخول المعرض وغيرها من الخدمات المتطوّرة.