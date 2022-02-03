ورشة «الحاج حسين» تصنع منتجات تزين المساجد والكنائس.. «زباينها شيوخ وكهنة»

عرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، مساء اليوم الخميس، تقريرًا متلفزًا عن إحدى الورش في منطقة الحسين معروفة بـ«ورشة الحاج حسين»، وهي مخصصة لصناعة قطع الأرابيسك والأصداف التي تزين الكنائس والمساجد، ولذلك استطاعت أن تجمع كهنة الكنائس ومشايخ المساجد ليكونوا من زبائنها.

من يعمل في المهنة يجب أن يكون على دراية بالهندسة

وقال أيمن السيسي، شقيق حسين وشريكه في الورشة، إنه بدأ العمل في هذه المهنة في سن السادسة وورثها من جده، وتتلمذ على يد شقيقه الأكبر سنًا وهو «الحاج حسين»، موضحا أن من يعمل في صناعة الأرابيسك يحتاج إلى صبر وأن يكون على دراية بالهندسة، وأنه بحكم عمله في الكنائس عرف الكثير من الكهنة، والتقى البطريرك في وقت سابق، وتعرف على الكثير من المشايخ أيضًا.

العمل في ترميم الكنائس والمساجد

وأضاف أنه نفذ ترميمات في الكثير من الكنائس، ومنها ترميم المنابر، والمذبح وخلفيات المذبح وعمل في معظم الأماكن الدينية، وغالبيتها ذات طابع أثري قديم وهذا يعطيه خبرة أكثر في صنعته، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع المسجد والكنيسة على أنها بيوت الله ومنازل ربانية، ويتعامل مع كل منبر حسب المساحة الموجودة في المسجد أو الكنيسة، مشددا على أن من يحب المهنة سيحافظ عليها مدى العمر.

فايق: لدينا ثقافة تمتد لآلاف السنين

من جانبه، علق الإعلامي أحمد فايق على هذا التقرير قائلًا: «إحنا بلد عندها تاريخ، ولدينا ثقافة تمتد لآلاف السنين، ولدينا منازل في بلادنا أقدم من بعض الدول، وهذا هو قدرنا، وقدرنا أيضًا أن نولد في منازل أقدم من تاريخ هذه الدول ويجب أن نحافظ عليه».