الروبوت «توت» ينضم لـ أحمد فايق في تقديم برنامج «مصر تستطيع».. فيديو

أعلن الإعلامي أحمد فايق انضمام الروبوت «توت»، في تقديم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، بحسب برومو نشره البرنامج على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويعد «توت» أول روبوت مذيع على الشاشة في مصر.

انضمام أول روبوت مذيع في مصر

وكتب أحمد فايق في منشور بتاريخ 30 أكتوبر الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعلن فيه انضمام أول روبوت مذيع في مصر، كاشفا عن اسمه «توت».

وقال أحمد فايق في منشوره: «أول روبوت مذيع في مصر، زميلي توت يتقاسم معي تقديم مصر تستطيع قريبا».

«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

ويهتم البرنامج بآخر ما وصل إليه العلم والأبحاث في مختلف المجالات ومنها المجالات التقنية، حيث استضاف في أغسطس الماضي أول ممرضة روبوت فى مصر، وتدعى «شمس»، وهو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات.

الاهتمام بالعلماء والمواهب

كما استضاف البرنامج في وقت سابق الدكتور هشام أنور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ونائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والذي أكّد أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد إجراء أول روبوت لجراحة على مريض حقيقي، موضحًا أنَّ الروبوت في هذه الحالة لن يكون بديلًا للجراح البشري، وإنما مجرد مساعد له، يمكنه من الوصول إلى الأماكن الدقيقة التي تحتاج إلى درجة تحكم أكثر دقة باليد، التي كان لا يستطيع الجراح البشري الوصول إليها بسهولة قبل ذلك.

البرنامج يهتم بالأمور التكنولوجية

وفي أغسطس الماضي، استضاف برنامج «مصر تستطيع» أول ممرضة روبوت فى مصر، وتدعى «شمس»، وهو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات.