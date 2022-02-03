خطيب وإمام مصري باستراليا: نحرص ألا يكون المسجد دارا للعبادة فقط

كشف علاء الزقم، إمام وخطيب مسجد الجمعية المصرية بمدينة ملبورن الاسترالية، عن تفاصيل حصوله على جائزة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للتعايش والتعددية الثقافية لعام 2020، وتكريمه من الحكومة الأسترالية بوصفه من الشخصيات الأكثر تأثيرًا.

أستراليا بها 150 جنسية و120 دينا

وقال «الزقم»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، إنه عمل على مدار السبع السنوات الماضية على إبراز دور الإسلام في تجميع الناس، إذ أن استراليا بلد متعدد الثقافات الديانات، وبها أكثر من 150 جنسية و120 دينا.

ولفت إلى أن دور الإسلام في أستراليا أن يركز على القواسم المشتركة بين الناس: «نحرص على أن يكون المسجد ليس فقط دارا للعبادة، وإنما مكانا لتجميع الناس وإقامة الأنشطة المجتمعية ووسيلة للتعريف بالدين الإسلامي في ظل الظروف الحالية الصعبة من وجود التطرف والمسيئين للدين الإسلامي».

وتابع: «على مدار السبع سنوات الماضية نؤسس بعض الأنشطة منها اليوم المفتوح في المسجد، حيث ندعو إخواننا من غير المسلمين لأخذ جولة بداخله، والتعريف بالدين الإسلامي».

وواصل: «الإخوة من الأديان الأخرى طرحوا أسئلة عن واقع المسلمين في بلاد الغرب وهدف وجود الإسلام هناك، لأن البعض يعتقد أننا أتينا لنحتل البلاد، وإدخال الناس للدين غصب عنهم، وفي نهاية اللقاء نشارك في تناول وجبة طعام لتذيب كل الفوارق وتؤسس للقيم الإنسانية المشتركة».

أكثر من 800 شخص ومؤسسة تقدموا للجائزة

وكشف عن تفاصيل الجائزة التي حصل عليها، قائلا إنه تقدم أكثر من 800 شخص ومؤسسة، وتعتبر جائزة رئيس الحكومة، متابعا: «هذا جهد الجمعية المصرية هناك والمجتمع المسلم هناك».

وواصل أن الإجازة في استراليا يوم الأحد، ويحضر في هذا اليوم الشباب، ليس بهدف تعلم اللغة العربية أو الأنشطة الثقافية فقط، ولكن القيم الأخلاقية في الإسلام وكيفية التواصل مع غير المسلمين.