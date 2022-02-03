وزيرة الهجرة: النسخة السادسة من «مصر تستطيع» تدعم خطط تطوير الصناعة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم خلال هذه الفترة تواصل الوزارة مع خبراء المصريين بالخارج، فى كافة مجالات الصناعة، لدعوتهم لحضور النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات «مصر تستطيع».

خبراء المصريين بالخارج لديهم خبرة كثيرة يمكن الاستفادة منها

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أنّ النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، سيتم إطلاقها تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، في إطار دعم خطط وتوجيهات الدولة لتوطين الصناعة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن خبراء وعلماء المصريين بالخارج، لديهم خبرة كثيرة فى مجال الصناعة، ومشاركتهم في جلسات المؤتمر، ستساعد في تبادل الخبرة والمعرفة، والإستفادة بما لدى المصريين بالخارج.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم عقد ورشتين عمل بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال، تضمّنت الحديث حول صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار الإستعداد لإطلاق النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة».

جلسات المؤتمر ستساعد على تبادل الخبرات بين علماء وخبراء مصر بالخارج

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، إطلاق النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي ستطلق تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» قريبا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

وعن الهدف الرئيسي من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه يكمن فى ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم مصر، واستقطاب العقول المنيرة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

وتتمثل محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، فى مناقشة تطوير صناعات الدواء، مناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي COP27، ومناقشة سبل توطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.