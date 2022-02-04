في يوم واحد.. «مارك زوكربيرج» يخسر 31 مليار دولار من ثروته

تراجعت ثروة «مارك زوكربيرج»، مؤسس «فيس بوك»، بنحو 31 مليار دولار، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية التي جاءت دون التوقعات، وتراجع سهم شركة ميتا المالكة لـ«فيس بوك»، بأكثر من 22% مسجلاً انخفاضًا حاداً في يوم واحد.

خسائر سهم «ميتا» تصل إلى 26٪

ووصلت خسائر سهم «ميتا» إلى 26٪، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر قيمة سوقية ليوم واحد على الإطلاق لشركة أمريكية، مما أدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» فيسبوك سابقًا إلى 92 مليار دولار من أصل 120.6 مليار دولار ، وفقًا لمجلة فوربس.

مارك يمتلك 12.8% من شركة ميتا

ويمتلك زوكربيرج نحو 12.8٪ من عملاق التكنولوجيا «ميتا» المعروف سابقًا باسم فيسبوك، وتأتي خسارة زوكربيرغ الأخيرة والتي تقدر بنحو 31 مليار دولار في يوم واحد، لتكون ثاني أكبر خسارة على الإطلاق بين مليارديرات العالم بسبب انخفاض أسعار الأسهم، حيث يسبق هذه الخسارة خسارة «إيلون ماسك»، أغنى رجل في العالم 35 مليار دولار في يوم واحد خلال نوفمبر بعد تراجع أسهم «تسلا».

إيرادات ميتا دون التوقعات

وكشفت الشركة عن، ارتفاع إيراداتها بنسبة 20% في الربع الأخير من العام 2021، إلى 33.67 مليار دولار، بينما كانت التوقعات تشير إلى إيرادات 33.43 مليار دولار، فيما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام الجاري، ما بين 27 و29 مليار دولار، وهي أقل من توقعات المحللين التي تقدر ما بين 30 و25 مليار دولار.

صافي أرباح الشركة

وأعلنت الشركة عن صافي أرباح بلغ 10.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021 بتراجع 8%، فيما بلغت ربحية السهم 3.67 دولار، مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت عند 3.84 للسهم.