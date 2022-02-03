تراجع أعداد مستخدمي «فيسبوك» لصالح «تيك توك».. وانخفاض أسهم «ميتا» 20%

يشتد السباق والمنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي، التي يعتمد عليها الصناع في عرض المحتوى الخاص بهم، وهو ما ظهر مؤخراً بعد أن أعلنت شركة «ميتا» المالكة لشركة فيسبوك، عن نتائج أعمالها خلال الربع الأخير من العام الماضي، والتي أظهرت تراجعا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا عن الربع السابق لأول مرة، إذ يشتد السباق مع المنافسين مثل منصة TikTok، المملوكة لشركة ByteDance الصينية.

شروط خصوصية «آبل» ومنافسة «تيك توك»

وأصدرت شركة التواصل الاجتماعي «ميتا»، توقعات بشأن إيرادات الربع الأول من العام 2022، والتي لم ترتق إلى توقعات المحللين، وأرجعت الشركة هذه التوقعات السلبية، إلى شروط الخصوصية لشركة Apple وزيادة المنافسة، مع منصة TikTok، وفقاً لـ«روتيرز».

عدد المستخدمين 1.93 مليار مستخدم يومياً

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً لشركة «ميتا» 1.93 مليار مستخدم في الربع الرابع، مقابل 1.95 مليار كانت متوقعة من قبل المحللين، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2.91 مليار، وكانت التوقعات تشير إلى 2.95 مليار مستخدم.

السهم يتراجع بأكثر من 20%

وتراجعت أسهم «ميتا» بأكثر من 20٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مخيبة للآمال، لتصل خلال تداولات أمس الأربعاء خسائر السهم 22.8%، فيما تراجع السهم منذ بداية العام بنحو 4%.

صافي الأرباح يتراجع بنسبة 8%

وحققت الشركة صافي أرباح 10.3 مليار دولار في الربع الرابع لعام 2021 بتراجع 8%، فيما بلغت ربحية السهم 3.67 دولار، مقارنة مع توقعات المحلللين التي كانت عند 3.84 للسهم.

الإيرادات دون التوقعات

ارتفعت إيرادات «ميتا» بنسبة 20% في الربع الرابع لعام 2021، لتبلغ 33.67 مليار دولار، بينما كانت التوقعات تشير إلى إيرادات 33.43 مليار دولار، فيما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام الجاري، ما بين 27 و29 مليار دولار، وهي أقل من توقعات المحللين التي تقدر ما بين 30 و25 مليار دولار.

نتائج الأعمال الأولى بعد تغيير اسم الشركة

ويعد التقرير الصادر عن شركة «ميتا» والخاص بنتائج الأعمال، هو الأول من نوعه منذ تغيير اسم الشركة الأم إلى Meta، وهي إشارة إلى metaverse، وأعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن تغيير الاسم في أكتوبر الماضي من العام الماضي.