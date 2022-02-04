هبة ماهر عن التأهل لنهائي إفريقيا: المنتخب يكتب التاريخ بحروف من ذهب

هنأت الإعلامية هبة ماهر، الشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تخطى عقبة نظيره الكاميروني صاحب الأرض والضيافة، مؤكدةً: «المنتخب المصري يكتب بيده تاريخه بحروف من نور وذهب، لأننا نستحق الذهب، وأن نعود بالأميرة السمراء يوم الأحد المقبل».

هبة ماهر: ألف مبروك لمصر

وقالت ماهر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «8 الصبح» الذي يعرض على قناة «dmc»: «ألف مبروك لمصر المحروسة، وكل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، من حقنا نفرح، لكن محتاجين نركز في المباراة النهائية».

وأضافت أن منتخب الوطني، قدم مباريات رائعة في البطولة، وتحول 180 درجة بعد دور المجموعات: «فزنا على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، بإذن الله سنفوز على السنغال، تحدينا الحكم وظروف المباراة والرطوبة العالية».

المنتخب تحدى كل الانتقادات

تابعت هبة ماهر، أن المنتخب الوطني تحدى كل الانتقادات: «كان أمس يوما استثنائيا للمنتخب الوطني، أداءً ونتيجة، وكل لاعب أدى بشكل رائع طوال الـ120 دقيقة».

وأشارت إلى أن المباريات التي لعبها منتخب مصر، بعد دور مجموعات بمثابة نهائيات مبكرة، إذ استطاع تخطي عقبتي كوت ديفوار والمنتخب المغربي، في ديربي شمال إفريقيا.

وأكدت هبة، أن مباراة الكاميرون كانت صعبة، موضحةً أن اللاعبين لعبوا بشكل رائع وأتقنوا ركلات الترجيح: «أعصابنا بره الملعب كانت متدمرة، لكن كل لاعب كان واثق في نفسه».

توجيه هام من كيروش للاعبين

ولفتت إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، وجه اللاعبين بعدم الانفعال على الحكم معه، ما أدى إلى الحفاظ على تماسك الفريق، بعدما تعرض للطرد: «كنا نلعب دون كيروش ومدربه المساعد، وكان وائل جمعة حلقة الوصل بين المدير الفني واللاعبين عن طريق اللا سلكي».