معلق مباراة مصر والكاميرون: أثق في كيروش واللاعبين (فيديو)

أعرب المعلق الرياضي علي محمد علي، عن تمنيه التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، الذي سيواجه نظيره الكاميروني في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال علي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مباراة اليوم صعبة وكبيرة، لأن منتخب الكاميرون مرشح للفوز بالبطولة، لكننا واثقون من الجهاز الفني واللاعبين».

الاستعداد للمباراة

وحول تعليقه على المباراة في شبكة بي إن سبورتس، أوضح أن الاستعداد لهذا النوع من المباريات يكون نفسيا والتركيز أكبر، لأنها قد تمتد إلى وقت إضافي وركلات الترجيح، وبالتالي فإن المعلق يجب أن يتحلى بالهدوء في مثل هذه الظروف: «في ليلة المباريات أركز مع نفسي، وإذا كان التعليق من الملعب فإنني أذهب إليه مبكرا».

وأردف: «أحاول ألا أعرض نفسي لأي مؤثرات خارجية، وببعد عن شقاوة الولاد، ورغم إني بتعايش معاها، لكن بحاول أفصل تماما لأن المعلق يلعب دورا كبيرا في إمتاع المشاهد والمستمع».

أساس عمل التعليق

وأشار، إلى أن أساس عمل التعليق هو الحياد، لأنه يصف صورة ولا يبدي رأيه، لأن الاستديو التحليلي هو المنوط به التحليل وإبداء الآراء، مستطردًا: «سياسة القناة التي أعمل بها هي الحياد، لأننا نخاطب الجماهير العربية وليس المصرية فقط، لكن هناك أمور مباحة منها الانفعال للبلد في مثل هذه المباريات، وفي بعض الأحيان قد أبكي».