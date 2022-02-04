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محمود مسلم

الرئيس الصيني يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين

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04:45 م | الجمعة 04 فبراير 2022
الرئيس الصيني يلقي كلمة بمناسبة إطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

الرئيس الصيني يلقي كلمة بمناسبة إطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها المملكة العربية السعودية التي تسجل حضورها الأول ولبنان والمغرب، ومن المقرر أن تشارك السعودية في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية (التزلج الألبي)، وبشكل إجمالي يشارك في تلك النسخة 2861 رياضيًا.

رفع علم اللجنة الأولمبية في استاد بكين

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، جرى رفع علم اللجنة الأولمبية في ستاد بكين، وبعد ذلك جرى إلقاء القسم الأولمبي.

وهذه النسخة هي ثالث أولمبياد على التوالي تقام في شرق آسيا، بعد نسخة 2018 من الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية، والأولمبياد الصيفي الأخير «طوكيو 2020» في اليابان.

دورة كل أربع سنوات لرياضات الجليد

ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية، حدث رياضي دولي كبير يعقد مرة واحدة كل أربع سنوات، للرياضات التي تمارس على الثلج والجليد، عقدت أول دورة للألعاب الأولمبية الشتوية، دورة عام 1924، في شاموني في فرنسا، وأُستلهمت الألعاب الأولمبية من الألعاب الأولمبية القديمة، التي عقدت في أولمبيا، اليونان، من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي.

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