السيسي يغادر إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى جمهورية الصين الشعبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي تُعقد في العاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الحالي.

السيسي يشارك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم، تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

قمة مرتقبة بين الرئيسين المصري والصيني

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ برنامج زيارة الرئيس إلى الصين، يتضمن أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.