باحث بدوي يناقش رسالة دكتوراه عن الألغام بجامعة عين شمس غدا

يناقش الباحث أحمد عامر العجني، ابن قبيلة العجنة، إحدى قبائل مطروح، غدا، رسالة دكتوراه في مجال الألغام بجامعة عين شمس، كأول باحث من أبناء البادية في مصر يتخصص في الألغام ويصل لأعلى الدراسات البحثية في هذا المجال، الذي تيتم بسببه الكثير من الأطفال، وترملت النساء؛ جراء حوادث انفجار الألغام في صحراء مصر الغربية نتيجة مخلفات الحرب العالمية الثانية التي لا يزال يدفع ثمنها أبناء مطروح الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ذلك.

ماجستير ودكتوراه في الألغام

ووافق الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث على تشكيل لجنة الحكم عن رسالة الدكتوراه، المقدمة من الباحث عن الألغام، تحت عنوان «إطار مقترح لإدارة جودة المعايير الدولية في مكافحة الألغام دراسة حالة حول مركز جنيف الدولي بسويسرا»، خلال البحث المقدم من الباحث أحمد عامر العجني.

ويأتي ذلك استكمالا لأطروحة الماجستير، التي ناقشها وحصل على تقدير ممتاز من اللجنة عن بحثه تحت عنوان «حول كفاءة الإدارة لمنظومة الأعمال المتعلقة بالألغام للحد من الأضرار البيئية».

عطاء بلا حدود لمكافحة الألغام

وبدأ الباحث ابن مطروح منذ سنوات عديدة، مسيرة عطاء وتاريخ حافل بالإنجازات والجهد والعمل في مجال مكافحة الألغام، وبدأ بالعمل الميداني في إزالة الألغام بشركات القطاع الخاص في مصر وليبيا وأجرى أنشطة توعوية ظهرت من خلال وقفات احتجاجية أمام السفراء الأوربيين في محافل العلمين، وتم اختياره كمندوب لمنظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة ووزارة التعاون الدولي لمحافظة مطروح، ونجح عام 2008 بعد تكليفه من وزارة التعاون الدولي في إنشاء قاعدة بيانات ميدانية عن ضحايا الحرب العالمية الثانية في صحراء مصر الغربية.

كما حصل على دورات علمية، وشارك ممثلا عن مصر في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية داخل وخارج مصر عن ملف الألغام، واستثمر معلوماته وخبرته ليضعهما في كتيب من تأليفه، طرحه في الأسواق باسم «وطن بلا ألغام»، الذي يعد منهجا توعويا لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة مطروح، ويهدف إلى حماية الأطفال وذويهم من خطر الاقتراب من الألغام، والتعامل معها حال وجودها متناثرة الأطراف في ربوع الصحراء.

تنمية بلا ألغام

وساهم الباحث في تخطيط مشروعات تفيد أبناء الصحراء الناجين من الألغام مثل إنشاء مصنع الأجهزة التعويضية الذي جرى إنشاؤه وافتتاحه في 2016 بمحافظة مطروح، وتنفيذه من خلال منحة الاتحاد الأوروبي، وكان ولا يزال يطالب بإنشاء المركز المصري لمكافحة الألغام، وتعظيم الاستفادة العلمية من الدراسات لتطبيقها والاستفادة من التجربة التي شهدتها محافظة مطروح خلال السنوات السابقة، وتعميمها في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية؛ لتكون مصر خالية من الألغام ومخلفات الحروب؛ لتبدأ معركة التنمية المستدامة من أجل مصر 2030 خالية من خطر الألغام ومخلفات الحروب الخطرة.