تعديل لائحة اتحاد المصريين بالخارج وفق ضوابط «التضامن الاجتماعي»

عقد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام للمصريين في الخارج اجتماعا لإقرار التصديق على تعديلات لائحة النظام الاساسي للاتحاد وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء أمس، والذي شارك فيه أعضاء في مقر الاتحاد العام وتابعها باقي الأعضاء الذين حالت ظروف الطيران بعدم حضورهم مع ارتباك حركة السفر من بعد جائحة كورونا.

وأقر أعضاء الاتحاد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي حتى تتوافق مع القانون الجديد ومع اللائحة الاسترشادية لوزارة التضامن الاجتماعي.

أمين عام الاتحاد: التعديلات تمت بتصويت أغلبية الأعضاء

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج إن التعديلات تمت بالتصويت بأغلبية الأعضاء وشملت هذه التعديلات اللجان النوعية للاتحاد، إذ يمثل الاتحاد في اللائحة الجديدة 21 لجنة نوعية بدلاً من 5 فقط لإتاحة الفرصة أمام مشاركة مجموعة أكبر من الشباب والمرأة لوضع الخطط المستقبلية للاتحاد العام والفروع.

وأضاف «سليم» أن «تعديل اللائحة يفتح المجال أمام الأعضاء ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمجلس الإدارة والبدء في العمل وفقاً للقانون الجديد الذي يلبي طموحات الأعضاء».

رئيس مجلس إدارة الاتحاد: الاتحاد يسير بخطى جيدة

وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس الإدارة، أن الاتحاد العام يسير بخطى جيدة نحو رقمنة المعلومات وفقا لسياسة الدولة في التحول الرقمي والتواصل مع أبناء الجاليات في مختلف أنحاء العالم، وأن تعديل القانون يتيح الفرصة أمام ضخ دماء جديدة من الشباب.

وقال إن خطة توفيق أوضاع الاتحاد العام للمصريين وفقاً لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي في مصر رقم 149/2019 جاءت احتراماً لمبادئ الدستور المصري وتأكيداً لسلامة الموقف القانوني للاتحاد العام للمصريين.

وأشار إلى أن اللائحة التي تم التوافق عليها جاءت لتعديل بعض الأحكام والمواد التي تأتي في صالح العضو المنتمي للاتحاد وتحقق مزايا جديدة لم تكن متاحة من قبل.

الاتحاد يعمل وفق القوانين والقرارات واللوائح

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الاتحاد يعمل وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي وهي الجهة الإدارية.

وثمن دور وزارة الهجرة في خدمة كافة شئون المصريين في الخارج، لافتا إلى أن الاتحاد لا يمانع أبدا في التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في أي عمل من شأنه تحقيق الصالح العام.