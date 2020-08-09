أمين عام اتحاد المصريين في الخارج: التصويت بالبريد يساهم في تطبيق التباعد الاجتماعي

قال علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التصويت بالبريد السريع في انتخابات مجلس الشيوخ يعتبر شكل جديد من أشكال المشاركة من الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف سليم في تصريحات لـ"الوطن": "المصريون في الخارج وخاصة الكويت متقبلين فكرة التصويت بالبريد السريع لعدة أسباب، مثل التباعد الاجتماعي و توفير الجهد والوقت للذهاب إلى السفارات".

وانطلقت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بالكويت، في تمام 9 صباحا بتوقيت العاصمة الكويت، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.