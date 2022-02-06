الثقافة عن زيارة أبناء السجينات لمعرض الكتاب: نهدف لإدماجهم في المجتمع

عقوبات عدة تقضيها السيدات المحبوسات على ذمة قضايا مختلفة، وبعيدًا عن أرقام القضايا والمحاضر والاتهامات، هناك أطفال يدفعون ثمن وجود أمهاتهم وراء القضبان، ما بين ثمن مادي أو معنوي، لتقرر وزارة الثقافة استقبال أبناء السجينات في ندوة خاصة لهم، للترفيه عنهم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي، في إطار دور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه هذه الفئات.

وفي أمر يحدث لأول مرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عددا كبيرا من أبناء السجينات، خلال ندوة خاصة في إطار السعي المستمر لتفعيل محاور استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية لكافة أطياف وفئات للمجتمع، مؤكدة ارتباط أبجديات الدور الثقافي بالأبعاد الاجتماعية من خلال تقديم كافة الأدوات والأساليب الإبداعية والثقافية إليهم.

زيارة أبناء السجينات لمعرض الكتاب

وأضافت «عبد الدايم»، في بيان، أن وزارة الثقافة تفتح المجال بشكل جاد وفعال مع كل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمثل هذه القضايا ذات البعد الاجتماعي المتميز، وتحقيق الدمج المناسب بما يستهدف خلق مجتمع متجانس.

ومن جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك جانبا اجتماعيا يتمثل في عادات وتقاليد خاطئة تؤمن بها الأسر المصرية، وتدفع ثمنها المرأة، وتقع سيدات كثيرة في هذه المشكلة، خصوصا من لديهن أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة، إذ يقترضن أموالًا كثيرة لدفع مصروفات الدراسة، لذلك يتمثل دور معرض الكتاب في توعية الزائرين بأهمية الترابط المجتمعي.

ألعاب وعروض ثقافية للأطفال

وأوضح «الحاج»، أنه تم إعداد برنامج تثقيفي وفني خاص لأبناء السجينات، وتضمن مشاركتهم في استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لمشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف، «شخصية الدورة الحالية» مجسمة بشكل افتراضي من خلال كاميرات VR ونظّارات 3D.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن جناح الأطفال استقبل أبناء السجينات بحفاوة بالغة، وتم تقديم العديد من الهدايا التذكارية والألعاب، وعرض فيديو توضيحي أثناء جولتهم بجناح وزارة الدفاع، للتعريف بتضحيات جنود القوات المسلحة ودعم أواصر الانتماء الوطني لديهم.