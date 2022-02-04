وزارة الثقافة تستقبل 30 طفلا من أبناء السجينات في معرض الكتاب

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السعي المستمر لتفعيل محاور استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية لجميع أطياف وفئات للمجتمع، وأشارت إلى أنه انطلاقا من ارتباط أبجديات الدور الثقافي بالأبعاد الاجتماعية، حرصت وزارة الثقافة على استقبال واستضافة عدد كبير من أبناء السجينات بهدف َإدماجهم بشكل طبيعي في المجتمع كأحد أدوار الدولة بكل مؤسساتها تجاه هذه الفئات.

وأضافت أن تقديم جميع الأدوات والأساليب الإبداعية والثقافية إليهم يستهدف توفير الرعاية الفكرية لهم، مؤكدةً أن وزارة الثقافة تفتح المجال بشكل جاد وفاعل مع جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمثل هذه القضايا ذات البعد الاجتماعي المتميز وحشد كافة الجهود لتقديم الزاد الثقافي بشتي تنويعاته لتحقيق الدمج المناسب بما يستهدف خلق مجتمع متجانس.

معرض الكتاب يستقبل أبناء السجينات

جاء ذلك عقب استضافة فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة كبيرة من أبناء السجينات، بلغ عددها أكثر من 30 طفلاً، بالتعاون مع مؤسسة رعاية أطفال السجينات برئاسة الكاتبة والأديبة نوال مصطفي، حيث تم إعداد برنامج تثقيفي وفني لهم شمل العديد من الفعاليات، كان أكثرها إبهارا للأطفال مشاركتهم في استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لمشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف «شخصية الدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا من خلال كاميرات VR ونظّارات 3D.

جولة أبناء السجينات في معرض الكتاب

كما شاركوا الأطفال وذوي القدرات الخاصة من رواد المعرض في رسم وتلوين جدارية كبيرة، كما حرصت إدارة المعرض على توزيع عدد من الهدايا الرمزية والإصدارات المتعلقة بالأطفال إليهم وسط سعادة بالغة.

شملت الزيارة جولة بجناح وزارة الدفاع، حيث تم استقبالهم بحفاوة بالغة وتم تقديم العديد من الهدايا التذكارية والإصدارات للتعريف بتضحيات البواسل من القوات المسلحة لدعم أواصر الانتماء الوطني لديهم وسط حالة تفاعلية.