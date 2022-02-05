الكنيسة الإنجيلية بأسيوط تحتفل برسامة شيوخ وقساوسة

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة أسيوط، اليوم، برسامة عدد من القساوسة والشيوخ، وهم الشيخ عماد منصور، والشيخ مؤنس منير، والشيخ سامح رسمي، والشيخ ناهد صبري.

المشاركين في الاحتفالية

وحذر الاحتفالية كل من رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صادق مسعد، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنيسة الله بمصر، والقس هاني سند، راعي الكنيسة الإنجيلية بشارع ثابت أسيوط، والقس جميل فوزي عدد كبير من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

كما شارك في الإحتفال عقيل إسماعيل عقيل، ممثلا للاتحاد العربي للتطوع، وقدم ممثل الاتحاد العربي للتطوع التهنئة للحضور ونقل إلى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والحضور تحية وسلام ومحبة السيد حسن محمد بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع إلى جميع القسوس والشيوخ الجدد وعائلاتهم، وشعب كنائسهم،

أسيوط تضرب المثل في الأخوة والتعايش مع الآخر

وأكد «عقيل»، خلال كلمته التي ألقاها خلال الحفل على أن الجمهورية الجديدة تحت رئاسة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تجسيد للأخوة الإنسانية والتعايش والترابط بين جميع أبناء الشعب المصري، لافرق بينهم أبدا في الحقوق والواجبات، مضيفا أن محافظة أسيوط تضرب المثل الأروع فى ذلك من حيث حترام كافة الأديان السماوية وتحقيق التعايش السلمي بين كافة المواطنين.