قرينة الرئيس في يوم التطوع: كل التحية والتقدير لمن يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير للمتطوعين ممن يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين دون أي مقابل.

أحيي شبابنا المتطوعين في مشروعنا الكبير حياة كريمة

وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «في يوم التطوع العالمي الذي يحتفل به العالم اليوم، أتوجه بكل التحية والتقدير لهؤلاء الذين يستقطعون من وقتهم وحياتهم لمساعدة الآخرين دون أي مقابل».

بجهود المتطوعين يكتمل النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل

وقالت قرينة الرئيس، إنَّ جهود المتطوعين باتت ركنًا أساسيًا في تنمية المجتمعات، فلا غنى للحكومات عن جهود المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إنني في هذه المناسبة أحيي شبابنا المتطوعين في إطار مشروعنا الكبير حياة كريمة، فبجهودهم تكتمل عناصر النجاح لمستقبل مشرق وغد أفضل.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».